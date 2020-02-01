Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"

"Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука?" — написала она в телеграм-канале.

"Чтобы наши звезды не подумали плохого, скажу: вас любят, но занимайтесь своим делом — без политики. Вы прекрасны!" — заключила Поклонская.

Фото: ReutersЗампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посоветовала звездам шоу-бизнеса уменьшить политические амбиции и "заниматься своим делом", передает РИА Новости.По мнению Поклонской, такими темпами россияне в скором времени будут "любоваться" предвыборным клипом Ольги Бузовой и "оппозиционной коалицией" Алены Водонаевой. Парламентарий также поинтересовалась, какие законопроекты внесут в Госдуму артисты Филипп Киркоров и Николай Басков."Нужен ли будет микрофон Никите Джигурде? Как будет называться фракция рэперов Face, Pharaoh и Оксимирона?" — спросила она.Как считает Поклонская, если все больше знаменитостей станут выбирать депутатскую карьеру, "то новогодний "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме". Она добавила, что в этом случае "решать и выбирать будут люди", но посоветовала не превращать политику в шоу. Парламентарий подчеркнула, что посмеяться со "звездным десантом" депутатов получится лишь раз, а потом с этим "придется жить".На прошлой неделе лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста. Музыкант не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Кроме того, продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его супруга Валерия планирует создать движение "Сильные женщины", которое затем станет партией. В дальнейшем певица хочет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента.