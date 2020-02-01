Юлия Чичерина опубликовала сэлфи из аэропорта «Борисполь»
Российская певица Юлия Чичерина, которая давно известна поддержкой боевиков на Донбассе, запостила фото якобы из аэропорта «Борисполь».
«Доброе утро, Борисполь» , — подписала она фотоснимок.
В Службе безопасности Украины заявили, что Чичериной давно запретили въезд в Украину.
А в Госпогранслужбе назвали фото провокацией.
«Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт «Борисполь»... Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года», — сообщил пресс-секретарь ГПС Андрей Демченко Новости Украины - Сегодня, 18:13 3
«Доброе утро, Борисполь» , — подписала она фотоснимок.
В Службе безопасности Украины заявили, что Чичериной давно запретили въезд в Украину.
А в Госпогранслужбе назвали фото провокацией.
«Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт «Борисполь»... Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года», — сообщил пресс-секретарь ГПС Андрей Демченко Новости Украины - Сегодня, 18:13 3
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