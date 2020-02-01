Прогноз погоды в Луганске на 27 февраля
В Луганске завтра, 27 февраля ночью и днем — без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 +5ºС, днем +9 +14ºС. Ветер юго-западный — 7 — 12 м/сек. Местами порывы ветра до 15-20 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +17,3 ºС в 1995 году
минимальная
-23,6 ºС в 1985 году.
Народный календарь: 27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы. Погода в Луганске - Сегодня, 17:43 139
Температура воздуха: ночью 0 +5ºС, днем +9 +14ºС. Ветер юго-западный — 7 — 12 м/сек. Местами порывы ветра до 15-20 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +17,3 ºС в 1995 году
минимальная
-23,6 ºС в 1985 году.
Народный календарь: 27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы. Погода в Луганске - Сегодня, 17:43 139
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