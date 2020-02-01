41% украинцев высказался за прямые переговоры украинской власти с руководством ЛНР и ДНР



Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, 62% выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, поддерживают 21% опрошенных.

Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 68%, поддерживают — 11%.

Предоставление русскому языку статуса второго государственного не поддерживают 54%, поддерживают — 31%.



Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Новости Украины - Сегодня, 16:32 121 За прямые переговоры между украинской властью и нынешним руководством ЛНР и ДНР высказались 41% опрошенных, против таких переговоров 40,2%, 18,6% затруднились ответить.Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.Кроме того, 62% выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, поддерживают 21% опрошенных.Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 68%, поддерживают — 11%.Предоставление русскому языку статуса второго государственного не поддерживают 54%, поддерживают — 31%.Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Новости Украины - Сегодня, 16:32 121

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