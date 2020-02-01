Курсанты луганского кадетского корпуса отметили Масленицу спортивными играми (ФОТО)

Воспитанники луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова провели спортивные состязания в честь масленичной недели. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В соревнованиях приняли участие две команды по 10 человек, состоящие из лучших учащихся первой и второй рот корпуса. Остальные кадеты составили команды болельщиков.Педагоги учебного заведения подготовили для своих подопечных эстафету из 11 зрелищных состязаний на сноровку, ловкость и выносливость, включая нестареющую командную игру по перетягиванию каната. Изюминкой стал конкурс с интригующим названием "Сюрприз", о котором участники соревнований даже не догадывались: каждому участнику команды необходимо было, пробежав дистанцию, опустить лицо в таз, наполненный мукой, и на ощупь найти ртом конфету. Дистанцию в обратном направлении игрок пробегал практически вслепую, радуя сверстников мучной маской на лице.По итогам состязаний первое место заняла команда первой роты. Участники соревнований получили от директора корпуса полковника Владимира Базаки грамоты и подносы с горячими блинами. Он поблагодарил всех участников, "которые боролись за победу до конца"."Ежегодно на Масленицу мы проводим такие мероприятия, выбираем день, когда мы можем собрать всех ребят и пригласить гостей. Все ребята радостно откликаются на участие в состязаниях, и нам даже приходится делать предварительный отбор для включения в команды. Сноровка наших ребят с каждым годом растет, а наши преподаватели придумывают такие номера, которые дают возможность показать ребятам свою силу и ловкость", - рассказал Базака.Преподаватель физкультуры Елена Устинских отметила, что учащиеся мастерски преодолели все поставленные перед ними препятствия."Они очень любят такие мероприятия, они просят как можно чаще их проводить. Это сплачивает коллектив, дает возможность показать свою силу. Собственно, это результат того, чем мы занимаемся на уроках физической культуры", - сказала она.Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы и раздачей праздничных блинов, выпеченных поварами учебного заведения. Вице-сержант одержавшей победу первой роты девятиклассник Егор Синельник подчеркнул, что победить помогла сплоченность коллектива."Мы были настоящей слаженной командой! Замечательный праздник, вкусные блины, сжигание Масленицы – праздник удался. Желаю своей роте победить на этом мероприятии и в следующем году", - сказал кадет.26 февраля — Луганск