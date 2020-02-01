Жители ЛНР и подконтрольной Киеву Луганщины разделили призы конкурса сочинений (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЦеремония награждения победителей конкурса сочинений "Письмо в прошлое", посвященного 75-летию Великой Победы, прошла в Молодежном интеграционном центре (МИЦ), который выступил организатором творческого соревнования. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Конкурс прошел в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.Его целью являлось сохранение исторической памяти о великих подвигах участников Великой Отечественной войны, формирование у молодежи патриотизма и чувства сопричастности к героическому прошлому, мотивация к изучению истории родного края и расширение исторических знаний молодежи.В фойе МИЦ для участников и гостей конкурса была организована передвижная выставка Луганского краеведческого музея «Битвы Луганщины. Маршалы Победы», а также выставка графических работ, посвященных 75-летию Победы.Участникам конкурса, которыми стали 20 жителей Луганщины, в том числе подконтрольных Киеву районов, предстояло в течение трех часов написать конкурсную работу, представляющую собой письмо-сочинение на тему "Письмо в прошлое", посвященное героям Великой Отечественной войны. Конкурсанты были отмечены сертификатами на получение денежного приза в сумме 25 тыс. руб.Председатель оргкомитета, директор МИЦ Галина Маринкина отметила, что работы участников отличались душевностью и трепетным отношением к Великой Победе."Мы выражаем глубокую благодарность, признательность, что вы откликнулись на этот конкурс, прислали свои заявки, это значит, что у вас в сердце, в душе бессмертный подвиг нашего народа живет и всегда будет жить, и вы будете воспитывать своих детей, дальнейшее наше поколение с тем, чтобы это все не забывалось, чтобы традиция бессмертного полка нашего народа была всегда в строю", - сказала она, обращаясь к участникам."Я хочу сказать спасибо не за то, что вы поучаствовали в конкурсе, а за то, что в ваших сердцах есть искра, память, - добавил начальник управления спорта и молодежи МКСМ ЛНР Олег Шеренешев. - У нас есть у всех надежда на то, что действительно эта подлинная история будет жить и хочется просто на будущее передать вам: вернувшись домой к свои родным, у кого есть уже дети, передайте им то, что было сегодня, то, что было исторически 75 лет назад. Наша истинная история должна жить".Так, жюри признало лучшими работы жителей временно подконтрольного Киеву Станично-Луганского района Валерии Д., Елены Д., Екатерины Е., Марины Е., Юлии М., Юлии П., Евгения Р. и Романа С., а также участника из Новоайдарского района Валерия Г. и Валерии М. Новопсковского района."Мое сочинение было обращением к каждому герою. Мне кажется, что каждый участник тех событий достоин звания героя, героя с большой буквы, кто бы он ни был – солдат, врач или ребенок, который находился в тылу, – все равно каждый внес свой вклад. Именно благодаря этому всеобщему участию был совершен этот великий подвиг. Я горда каждым человеком, кто тогда совершал это великое дело – ради нас, ради будущего, ради свободы. В своем обращении я от всей души произнесла благодарность каждому герою", – поделилась жительница Станично-Луганского района Марина.Среди жителей ЛНР призерами стали луганчане Оксана Башкатова, Александра Хандрамай, Сергей Квитка, Анастасия Андрианова, Татьяна Скороварова, Евгений Гуков и Игорь Шепелев, а также Маргарита Руденко из Алчевска, Анастасия Часныкова из Славяносербска и Евгения ван Амеронген из Перевальска."Тема Великой Отечественной войны является и героической страницей нашей истории, но в то же время болезненной для каждой семьи. У меня два прадеда воевали, прабабушка тоже участвовала в военных действиях, бабушка – ребенок войны. Поэтому в нашей семье принято говорить, насколько это тяжело, и как не хотелось бы, чтобы это еще раз повторилось. Великая Отечественная война и Вторая мировая война должны стать тем символом, на который мы должны опираться, чтобы не совершать тех же ошибок", – сказала Андрианова."От Москвы и до Берлина шли все вместе, единым народом и за единую Победу. И мы должны сохранить эту память. И мы обязаны пронести ее сквозь года", – подчеркнула участница.Напомним, что 17 февраля 2017 года Донецкая и Луганская Народные Республики утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило сайт Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.26 февраля — Луганск