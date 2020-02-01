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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Sergey Сегодня, 19:3030Новости
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Фото: РИА Новости
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости.
Эту дату предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля — оптимальная дата.
"Да, Владимир Владимирович согласился с этим", — сказал Крашенинников после заседания.

На сегодняшней встрече глава государства еще раз подчеркнул важность всенародного голосования. Он напомнил, что действующее законодательство позволяет принять поправки после одобрения Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных законодательных собраний.
"Затем должна быть подпись президента, и на этом как бы все. Но я, имея в виду важность этих поправок, предложил, чтобы этот закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Вот это самое главное, и мы с вами должны вот это соблюсти. После этого будет указ президента о внесении этих поправок в Конституцию", — сказал глава государства.

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