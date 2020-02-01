В вопросе открытия КПВВ в Счастье и Золотом появилась надежда



Об этом сообщает источник близкий к переговорам.

В ходе заседания гуманитарной подгруппы в ТКГ обсудили механизм поиска пропавших без вести лиц, обменялись информацией по разыскиваемым лицам, а так же обменялись мнениями по поводу открытию КПВВ возле Золотого и Счастья.

«Обменялись информацией и договорились составлять план запуска, но там еще много подводных камней. Если согласуют план-график запуска переходов, то есть надежда на открытие», — уточнил источник Политика - Сегодня, 18:50 169 В Минске в гуманитарной подгруппе обсуждали план одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье.Об этом сообщает источник близкий к переговорам.В ходе заседания гуманитарной подгруппы в ТКГ обсудили механизм поиска пропавших без вести лиц, обменялись информацией по разыскиваемым лицам, а так же обменялись мнениями по поводу открытию КПВВ возле Золотого и Счастья.«Обменялись информацией и договорились составлять план запуска, но там еще много подводных камней. Если согласуют план-график запуска переходов, то есть надежда на открытие», — уточнил источник Политика - Сегодня, 18:50 169

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