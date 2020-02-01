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В Луганске иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

verter Сегодня, 19:4527Новости
В Луганске иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
Луганске водитель легкового автомобиля сбил ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что ДТП произошло во вторник, 25 февраля.
«Гражданин 1962 года рождения, управляя автомобилем Mazda-6, на пешеходном переходе в районе перекрестка ул. Ломоносова и Марии Расковой г. Луганска совершил наезд на пешехода, ребенка 2007 года рождения», — говорится в сообщении.
«В результате ДТП пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Автомобиль помещен на штрафплощадку УГИБДД МВД ЛНР. По данному факту проводится проверка», — заявили в пресс-службе. Происшествия - Сегодня, 18:45 241

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