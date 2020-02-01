В украинских школах введут обновлённый предмет В«Защита УкраиныВ»

«Наше образование долго следовало советской парадигме, и предмет «Защита Отечества» — одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета «Защита Отечества» на «Защита Украины», — сказала глава ведомства Анна Новосад.

Фото: РИА НовостиКабмин Украины принял постановление, согласно которому школьники будут изучать обновлённый предмет «Защита Украины» вместо «Защиты Отечества».Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины, передает RT.Она также отметила важность отображения закладываемых в предмет «Защита Украины» целей в учебниках, по которым будут учиться школьники.По её словам, полная трансформация подходов к экспертизе и изготовлению учебников займёт несколько лет.Отмечается, что предмет «Защита Украины» станет обязательным для изучения в 10-11 классах, благодаря ему ученики получат знания и умения, необходимые для обороны страны, научатся действовать в чрезвычайных ситуациях.