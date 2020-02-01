Луганские кадеты привезли с международного слета в Перми кубок и медали (ФОТО)

Команда воспитанников Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова заняла второе место на Международном конкурсе патриотов "Равнение на Победу!" в Перми. Об этом ЛИЦ рассказали в учебном заведении.Участниками слета стали воспитанники кадетских корпусов и школ, лицеев, военно-патриотических клубов и общественных объединений из Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана, Луганской и Донецкой Народных Республик. Луганский кадетский корпус в шестой раз принял участие в мероприятии.Организаторами мероприятия, которое проводится уже в 18 раз, выступило Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, Центрального аппарата войск национальной гвардии РФ и Правительства Пермского края."Наша команда приняла участие в слете в составе десяти лучших курсантов корпуса с девятого по 11 класс. Мы в общекомандном зачете заняли второе место, за что нам был вручен кубок и диплом; в исторической викторине, посвященной 75-летию Победы, наша команда заняла первое место; второй год подряд в комплексной спортивной программе на перекладине именно наш воспитанник занимает первое место, в эстафете по плаванию мы заняли шестое место", - сообщил воспитатель кадетского корпуса майор Алексей Курка.С 13 по 20 февраля участники соревновались в таких дисциплинах, как историческая викторина, упражнения на перекладине, штурмовая и туристическая полосы препятствий, стрельба из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата Калашникова и развертывание боевого пожарного расчета, показывали свои знания в ориентировании на местности с использованием военной топографии, соревновались в эстафете по плаванию.Кроме того, представители ЛНР были отмечены организаторами как самые активные. Участники команды получили медали слета."Команда проявила себя отлично, проблем особых не было, потому, что мы готовились не за месяц, а практически за три. Все полосы препятствий были сложными, но все справились отлично. Большинство из нас ездили на слет впервые, у всех хорошие впечатления", - отметил капитан команды Родион Дьяченко.Международный слет юных патриотов "Равнение на Победу!" в Перми проводится в целях реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Оплата питания и проживания иностранных делегаций осуществляется за счет принимающей стороны.26 февраля — Луганск