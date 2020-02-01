Синоптики прогнозируют 27 февраля в ЛНР до 14 градусов тепла, без осадков

Температура воздуха в ЛНР 27 февраля будет колебаться от нуля градусов ночью до 14 градусов тепла днем, без существенных осадков, местами ожидаются штормовые порывы ветра до 18 м/с. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 26 февраля до 21.00 27 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 9-14 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 12-14 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит плюс 1-3 градуса ночью и 10-12 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов тепла ночью до плюс 11-13 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 27 февраля зафиксировали в 1880 году – минус 26,7 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1995 году – плюс 17,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 27 февраля – 06.35, время захода – 18.37. Продолжительность светового дня составит 12 часов 02 минуты.

По предварительному прогнозу, 28-29 февраля ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, температурный фон понизится на 3-5 градусов.

26 февраля — Луганск