Пентагон обеспокоен В«региональным доминированиемВ» России

«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.

Фото: ReutersГлава Пентагона Марк Эспер выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия «намерена подтверждать своё региональное доминирование» и занимается модернизацией своих вооружённых сил, передает RT.Эспер отметил, что «Москва продолжает добиваться стремительной модернизации своих вооружённых сил».Он также отметил демонстрацию гиперзвукового оружия России, которое «подтверждает опасения относительно растущего военного потенциала и намерений подорвать альянс».