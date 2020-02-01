Пентагон обеспокоен В«региональным доминированиемВ» России
Глава Пентагона Марк Эспер выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия «намерена подтверждать своё региональное доминирование» и занимается модернизацией своих вооружённых сил, передает RT.
«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
Эспер отметил, что «Москва продолжает добиваться стремительной модернизации своих вооружённых сил».
Он также отметил демонстрацию гиперзвукового оружия России, которое «подтверждает опасения относительно растущего военного потенциала и намерений подорвать альянс».
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