Абсурдные новости. 26 февраля 2020 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Вы когда-нибудь слышали о преступлениях, которые совершаются ради самого преступления, не ради наживы? Нет, речь идет не об убийствах и прочих мерзостях, сопряженных с насилием. Я спрашиваю вас о преступлениях экономического характера, тех, которые совершаются вроде как ради прибыли, но при этом себе в убыток? Да, да, бывает и такое. Буквально сегодня попалась на глаза статья, рассказывающая о количестве фальшивых купюр и монет, внедренных в оборот в Российской Федерации. Разумеется, самое большое количество фальшивок приходится на пятитысячные купюры. Это логично. В любом случае прибыль от сбыта таких «фантиков» в разы превосходит затраты на их изготовление. Но далеко не все фальшивомонетчики занимаются подобным ради извлечения прибыли. Уникальным случаем стало обнаружение единственной поддельной монеты в 1 руб. Вот это уж точно преступление века! Даже не представляю, сколько автор этой подделки потратил на ее изготовление. Уж наверняка она обошлась ему намного дороже того номинала, который он на нее нанес.Второе место. Актер Стас Садальский раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за ее ответ на слова подписчицы в инстаграме про недоступность цен в клинике Малышевой. В общем, женщина написала о том, что первый визит в клинику Малышевой обойдется ее матери в сумму, равную ее пенсии. Малышева ответила весьма резко, посоветовав воспользоваться бесплатной медициной в бюджетных учреждениях здравоохранения. В дальнейшем Малышева, осознав пагубность своего поступка, удалила данный комментарий, но Садальский был намного быстрее. "Первый прием — 20 000 рублей за то, чтобы только поболтать?" — отреагировал Садальский на ситуацию в своем инстаграме. 20 000 рублей за первый прием в клинике Малышевой? 20 000 рублей? Она что, жизнь продлевает? Вы смотрели программы с ее участием? Она же зачастую несет несусветную чушь! Вот лично я бы не пошел в ее распиаренную клинику даже в том случае, если бы мне за это деньги платили!Третье место. Правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым запретило проводить пресс-конференцию по вопросу водоснабжения Москвы, который взял под личный контроль президент РФ Владимир Путин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие, в котором участвовали ученые и известный шоумен Максим Галкин, прошло в автобусе. Нет, тот факт, что действующая власть саботирует подобные весьма резонансные мероприятия меня мало удивляет. Путин взял под личный контроль, Воробьев еще не успел. Так бывает. Вопрос в другом. Удивил присутствующий на данном мероприятии Максим Галкин. Неужто и правда в большую политику собрался? Даже боюсь себе представить состав следующей Государственной Думы. Шнуров, Галкин, Дудь. Наверняка еще Водонаева с Бузовой подтянутся. Какой-то страшный сон. Смутные времена наступают, смутные. То самое время, когда лайки в инстаграм попытаются конвертировать в голоса избирателей.Российские музыканты выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела», так называемого дела «Сети». Они настаивают на пересмотре приговора и расследовании информации о пытках подсудимых. Открытое письмо, которое опубликовало интернет-издание «Афиша», подписали участники групп «Каста», «Макулатура», IC3РЕАК, «Анакондаz», исполнитель Дельфин и еще несколько десятков артистов. Ранее в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили ученые, кинематографисты, художники, театральные критики, врачи и представители еще ряда профессий. Какая-то избирательная справедливость у представителей российской «интеллигенции». Вот готов поспорить, что в настоящий момент в российских тюрьмах сидит определенное количество бедолаг, которые более достойны сострадания и участия в их судьбе, чем фигуранты «пензенского дела» получившие большие сроки в том число и за сбыт наркотиков. Но нашу богему интересуют только резонансные дела, те, о которых пишет пресса. Видимо им не хочется помогать кому-либо без огласки. До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье