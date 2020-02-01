Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 27.02.2020
C 1 марта пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30 по киевскому времени.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме по зимнему графику.
Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры несколько увеличился. В общем, через КПВВ последовало 34,3 тысячи человек и 3,9 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 8505 человек и 970 транспортных средств;
«Марьинка» — 7210 человек и 1215 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6310 человек и 1125 транспортных средств;
«Гнутово» — 2485 человек и 585 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9810 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/30; «Марьинка» — 0/65; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 10/15.
Через КПВВ «Новотроицкое» проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей неподконтрольных территорий направлены продуктовые наборы, строительные материалы и посуда общим весом более 175 тонн.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:01 18
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме по зимнему графику.
Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры несколько увеличился. В общем, через КПВВ последовало 34,3 тысячи человек и 3,9 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 8505 человек и 970 транспортных средств;
«Марьинка» — 7210 человек и 1215 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6310 человек и 1125 транспортных средств;
«Гнутово» — 2485 человек и 585 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9810 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/30; «Марьинка» — 0/65; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 10/15.
Через КПВВ «Новотроицкое» проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей неподконтрольных территорий направлены продуктовые наборы, строительные материалы и посуда общим весом более 175 тонн.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:01 18
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