"Разбомбленный Воронеж": как изменились российские города за 20 лет

В Рунете анонимные авторы любят часто и много расписывать о том, что российские регионы в ужасном состоянии, городская инфраструктура разрушается, ничего не строят, дорог нет, больниц нет — катастрофа хуже 90-х. Когда же реальные люди, отрываясь от дел, иногда замечают, что побывали недавно в таком-то городе и он их порадовал новыми домами и хорошими дорогами — ему кричат, что это враньё, кремлёвская пропаганда, что он не видит страны дальше МКАДа или просто проехался по центру.Между тем, за последние 15-20 лет российские города — причём не только миллионники — действительно стали лучше выглядеть, удалось обновить фасады домов, идёт строительство новых кварталов, строят новые дороги. Конечно, многое зависит от конкретного руководителя, мэра (скажем, в отличной Липецкой области древнейший город Елец выглядит ужасно исключительно из-за бестолкового руководства), но в целом многие города России радуют глаз — один Краснодар и кубанские станицы чего стоят, ухоженные как куколки. Или, скажем, Воронеж, Тула, Белгород, Тюмень...Но лучше один раз увидеть, чем сто слов читать. В ютубе появился проект, в котором приводится сравнения городов 20 лет назад и сейчас, виды конкретных улиц и кварталов. Посмотрите, это впечатляет.Вот так мы «разбомбили Воронеж». Причём могу лично засвидетельствовать, что именно всё так стало — недавно там был и с удивлением услышал от местных, как они радовались улучшениям в городе.РМ