«А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, — вот это в предыдущих 11 пунктах», — приводит слова украинского вице-премьера РИА «Новости».

«Правящая элита, которая сформировалась на Украине, особенно после 2014 года, не видит никакой альтернативы, кроме как западного вектора… Любой отказ от этого вектора будет означать провал той политики, которая проводилась после переворота», — сказал RT, комментируя слова украинского политика, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

На Украине хотят разработать план из 12 шагов, согласно которому Киев сможет «перехватить» Крым, который «выскользнет из ослабевших рук России». Об этом в эфире радио «Новое время» заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.Он отметил, что «выскальзывание» Крыма предусмотрено 12 пунктом плана, а остальные содержат информацию о том, как Россия приходит к «ослаблению».Кулеба добавил, что на прошлой Мюнхенской конференции по безопасности представили стратегию из 12 шагов по урегулированию в Донбассе и он рассчитывает на появление подобной стратегии по Крыму на следующем мероприятии.источник