Весенний сдвиг по фазе

В Украине жестко запахло весной. Забегали, засуетились «соросята», почуяв журчание воды, смывающей их в большой унитаз. Насторожился Петр Алексеевич, которого в пятницу должны силой доставить на допрос в ГБР. В Кабмине запланирована последняя общая вечеринка в стиле BRDО-BDSM, на которой Макс Нефедов (глава таможни) будет лить расплавленный воск на лобок Гончарука. В офисе генерального прокурора Руслан Рябошапка уже спрятал фото любимого домика под Страсбургом в картонный ящик, доставшийся ему от предшественника, и приступил к планомерному уничтожению накопившейся документации.Сразу хочу подчеркнуть: особых причин для оптимизма нет. Если быть корректным, то их и не может быть. Но идущие в стране процессы не могут не радовать. Во всяком случае, надо находить позитив в происходящем, иначе можно просто поехать мозгами.После того, как Зеленский выбрал в качестве основного партнера экс-донецкого олигарха Рината Ахметова, действительно началось «веселье». Во-первых, стало абсолютно понятно, что «соросятник» в Кабмине во главе с Гончаруком будут разгонять. Если до выступления президента на совещании с работниками угольной промышленности у кого-то и были какие-то сомнения по поводу отставки премьера, то после они развеялись, как перхоть на голове известной волонтерки Маруси Зверобой. Не хочу вдаваться в подробности, которые не важны в данный момент. Просто теперь партию «Слуга народа», фракцию «Слуга народа» и президента Зеленского финансово и информационно обеспечивает Ринат Леонидович. Это понятно.Во-вторых, с приходом Ахметова закончился бурный, но относительно непродолжительный «роман» (естественно, анального характера) президента Украины с дядюшкой Соросом в лице (если это можно назвать лицом) Виктора Пинчука. Очень, знаете ли, интересная и показательная история. Многие считают, что массовое нашествие «соросят» в центральные органы власти было обусловлено наличием у «кукловодов» команды «реформаторов» под ключ. Даже у Игоря Валерьевича не нашлось в достаточном количестве людей, чтобы заполнить все вакансии. А в офисе BRDO как раз занимались BDSM все будущие «звезды» молодой команды самокатчика Гончарука. Все, как на подбор, дебилы и умственно ограниченные. Готовые к назначениям.Но есть и другая версия. От очень информированных людей мне приходилось слышать интересную историю про миллиард долларов, который пообещал Пинчук от имени Сороса новому президенту. Взамен просил «пустяки»: открыть рынок земли и выставить все, что осталось, на приватизацию. Ну и еще «по мелочи» – легализацию игорного бизнеса и продолжение войны с РФ в любой форме. Сумма настолько фантастическая, что в это мало кто верит из обычных людей. 100 долларов почти все могут себе представить. 1000 тоже. Большая сумма. «Десятка», «полтишок»… «Лям» и больше – уже из области фантастики. Миллиард – вообще абстрактная сумма. Тем не менее, подобный договор многое объясняет. И заявление «я пришел на один срок», и фактически полный карт-бланш правительству на любое безумие, и прочие извращения. Игорь Валерьевич, который подобрал Зеленского на юмористической помойке «Интера» Хорошковского, сделал человеком, а потом президентом, только руками развел, увидев столь потрясающий пассаж. Все должно было быть не так: «технический» состав правительства, ориентация на дедушку Трампа, который остается на второй срок, возвращение «Приватбанка» и посадка Петра Алексеевича. Не обязательно в такой последовательности. Однако взамен несчастный олигарх получил правительство «порохоботов» и фракцию «слуг», состоящую из «соросят» и тех же фанатов Петра Порошенко. Вся игра с появлением «соросятника» оказалась поломанной.Почему именно сегодня наступил конец «романа» Зеленского с Соросом? Оказалось, что цена вопроса слишком высока. За восемь месяцев рейтинг «дарования» обвалился практически вдвое. Кабмин оказался тем, чем он и был на самом деле – сборищем дебилов и гомосексуалистов различной степени пассивности. Фракция «СН», которая реально напоминала обезьянник во главе с павианом Арахамией, практически вышла из-под контроля. «Новые лица» банально хотят денег за голосования. Да вообще весь этот «соросовский» выводок потерял берега, поскольку рассматривает бюджет как источник грантов. Поназначали себе зарплаты, как у Трампа, чем вызвали всеобщее возмущение. Простые расчеты показывают: если это б...во продолжится, да еще если примут закон про приватизацию земли, то на местных выборах 25 октября «слуги» с треском провалятся и начнется распад «зеленого монобольшинства» в Раде.Следующий момент, который нельзя упускать из виду: Дональд Трамп остается президентом США на второй срок со всеми вытекающими из этого последствиями для Украины. Старина Дональд настроен мстить демократам и товарищу Соросу, которые попили немало его кровушки в ходе шоу с импичментом. Играться в «двухпартийную поддержку» Украины со стороны США уже нет никакого смысла. Это чистый блеф. Демократы и респы мочат друг друга, и Киев в любом случае попадет под раздачу. А у нас тут «соросятник» в Кабмине, «рассадник» в Генпрокуратуре, и никто пока не хочет сделать старине Дональду подарок в виде красиво оформленного уголовного дела по Байдену и прочим демократам, создавшим в стране организованную преступную группу во главе с экс-послицей Мари Йованович. По всей видимости, Зеленскому объяснили, что с «ярдом» от Сороса он далеко не убежит. Не его это уровень. Тут серьезные дяди и тети могут сделать так, что экс-клоун будет до конца жизни отрыгивать по бумажке в день. Или в час. Тут уж как пойдет.Поэтому впереди серия отставок. Но Зеленскому необходим «большой и сильный» партнер. Ему нужны информационные ресурсы, поскольку «Плюсы» уже вряд ли будут настолько к нему лояльны, как раньше. Ему нужны деньги для «прокорма» собственной фракции, состоящей из дебилов и сумасшедших. Они же ничего другого не умеют, кроме как жрать и… Вы поняли. Ему нужно пытаться восстанавливать рейтинг, решать что-то по такому глобальному вопросу, как «война или мир». И Ахметов подставил плечо. Он умеет «обволакивать» и «дружить». Сразу дает деньги. Взамен просит «сущую ерунду». Просто не мешать его планам создания в Украине «викторианского стипмпанка»: когда все работает на угле – электростанции, паровозы и, возможно, дирижабли.Ринат Леонидович – уникальный приспособленец. Он «дружил» и с «пророссийским» Виктором Януковичем, финансируя «Партию регионов», и с националистом Петром Порошенко. С последним они реализовали много блестящих схем обмана патриотической массы. Самая гениальная – «Роттердам+». И во всех случаях «дружбы» Ахметов старался быть незаменимым. Не могу удержаться, чтобы не вспомнить политические проекты Рината Леонидовича времен Петра Алексеевича. «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, который так красиво «подмахивал» главкому, что аж дух захватывало. Цинично собирали голоса «юго-востока». Так они называли людей, которых, в принципе, и за людей не считали. Вершиной «дружбы» является «аренда» главной «надежды юго-востока», молодого и перспективного политика Евгения Мураева. Женя действительно гениально провалился за деньги Рината Леонидовича. Мы же помним, как он снял свою кандидатуру в пользу Вилкула, как он в прямом эфире клепал донос в СБУ на Виктора Медведчука, как он угробил партию «Наши», которая превратилась в политическую клоаку. Омерзительное лицемерие за большие деньги. Но Ахметову тогда не удалось удовлетворить «друга Петра»: «Оппоблок» с треском пролетел на выборах. Как и Вилкул. Сегодня сложилась реально парадоксальная ситуация, поскольку Виктор Медведчук вытеснил Рината Леонидовича, у которого основные активы на Юго-Востоке, с оппозиционного поля. Простите за лирическое отступление.Что изменится в ближайшие недели? Прежде всего премьер и генеральный прокурор. Эпоха «новых лиц» закончилась. Ринату Леонидовичу не нравятся неожиданности. Деньги любят тишину и понятливых менеджеров. Зеленский после обвала рейтинга понял, что в стране тупо нет «молодых дарований». Есть идиоты, которые таковыми себя считают. И я вообще не удивился, когда практически в открытую из Офиса президента стали «сливать» кандидатуры новых премьеров. Никаких «новых лиц». Наиболее активно обсуждается Сергей Тигипко в качестве преемника «соросятника». Сергей Леонидович – прекрасный управленец. По сравнению с гомосексуалистами Гончарука он просто гений. У него выстроены отношения со всеми настоящими игроками украинского политикума. Мало кто уже помнит, но именно Тигипко был одним из основателей финансово-промышленной группы «Приват» Игоря Коломойского. Бывший «комсомолец» пришел к Игорю Валерьевичу и объяснил, что можно не просто отнимать предприятия с помощью биты. Он рассказал олигарху об акциях, банковском деле. И понеслось. С Ринатом у Тигипко тоже все ровно. Его основной «прокол» – участие в выводе из «Ленинской кузни» 300 миллионов долларов в пользу Порошенко. Ну так в этой истории Тигипко вообще-то пострадавшая сторона. Им воспользовались. Хотя, конечно, да… «Эпизод» все еще очень горячий.Дальше идет Валерий Хорошковский. Бывший хозяин «95-го Квартала», экс-глава СБУ и бывший первый вице-премьер в правительстве Николая Яновича Азарова. Ему удалось как-то всплыть во времена Зеленского. Более того, он претендовал на таможню, обещал регулярные поступления на нужды «слуг». Но «соросятник» его отжал. Опять же аж ни разу ни новое лицо. Зато понятное и прогнозируемое.Еще называется в качестве преемника Олег Дубина, бывший глава «Нефтегаза». Работал и с Юлей, и с Януковичем, и с Ринатом, и с Коломойским. Скажу больше: даже Пинчук, который уже почти полностью сливается, и тот рекомендует назначить Дубину премьером. По сравнению с «соросятником» уровень у этой кандидатуры – «Бог». До чего же довели страну эти гребаные «социальные лифты». Могу долго обсуждать связи, сильные и слабые стороны кандидатов, вопрос не в этом. «Новые лица» уходят в прошлое. Опять начинают возвращаться черты постсоветской эпохи. «Угольный олигарх», «деятели времен Януковича» и так далее. Это уже интересно.Да, забыл про нового генерального прокурора. Полноценного главы ГПУ пока нет будет. Схема такая – заводят первого заместителя, увольняют генерального и назначают и.о. без утверждения парламента. Зеленский больше никому не верит. Он же считал Рябошапку на сто процентов своим. После утверждения Руслан стал посылать в эротический тур всех, включая Зеленского. Продался «соросятам» и демократам. Поэтому с и.о. как то спокойнее. Будет выполнять все команды из Офиса президента. Пока на эту должность планируют заместителя главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса («Слуга народа»).Александр Зубченко