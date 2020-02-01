Коротко по Идлибу

26 февраля стороны продолжили делать то, чем занимались последние дни.Боевики при поддержке турок давали на фронте под Саракибом.Сирийская Армия занимала десятки населенных пунктов в Южном Идлибе.После того, как вчера САА взяла Кафр-Набл и Хазарин (не считая кучи поселков), сегодня САА заняла еще порцию населенных пунктов в горных районах Завии, включая город Кафр-Овейд (впрочем, на вечер боевики заявляли, что смогли выбить сирийцев из города и полного контроля у САА там нет). В результате, оставшаяся под контролем боевиков территория в Южном Идлибе превратилась в узкий выступ, вытянутый на юг от Джиср-аль-Шугура. Очевидно, что сирийцы намереваются выйти к границам провинции Латакия и отрезать этот выступ, освободив еще несколько десятков населенных пунктов.Боевики по Саракибом сегодня были заняты взятием Афеса к северу от Саракиба. После обеда они выбили сирийцев из Афеса и смогли взять под огневой контроль кусок трассы М-5 в районе Дувейра. Атаки боевиков на Джабас были отбиты. Контратака на Афес во второй половине дня результатов для САА не имела.Тут для сирийцев вырисовывается оперативный кризис, так вырисовывается охват Саракиба с севера, а трассу М-5 снова проблематично использовать. Стоит отметить, что турки поразили 1 сирийский танк из своего обсервационного поста к югу от Саракиба.Также сирийцы потеряли 2 или 3 танка в боях за Афес. Так же в районе Найраба и Саракиба сегодня погибли еще двое турецких солдат. ВКС РФ и ВВС Сирии сегодня уже традиционно бодро насыпали по всей линии наступления боевиков, которые пытались обстреливать их ПЗРК, но все пуски были неудачными.Можно ожидать, что завтра боевики продолжат нажимать под Саракибом, а САА продожит освобождать Южный Идлиб. За время параллельных действий боевики смогли отбить у сирийцев 6 поселков и потеряли около 50 населенных пунктов, включая несколько городов.Вполне очевидно, что соотношения явно не в пользу боевиков, но как представляется, что как минимум часть Южного Идлиба боевики уже списали и делают ставку на блокирование М-5 и захват Саракиба.Стоит отметить, что Эрдоган сегодня снова угрожал выбить САА за линию турецких обсервационных пунктов.В Дамаске заявили, что не боятся турецких угроз и будут продолжать наступление. Очевидно, что Дамаск пользуется поддержкой России, которая на днях ясно дала понять, что наступление должно продолжаться.Обе стороны подтягивают силы на идлибский фронт.До переговоров Путина и Эрдогана еще неделя.Борис Рожин