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"Лугансквода" из-за ремонта прекратила подачу воды в центральной части столицы ЛНР

Sergey Сегодня, 12:150Новости
"Лугансквода" из-за ремонта прекратила подачу воды в центральной части столицы ЛНР
Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта водовода прекратило подачу воды жителям центральной части Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В связи с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 200 мм по улице Оборонной Луганска 27 февраля с 9.30 ориентировочно до 18.00 перекрыта подача воды в кварталы Димитрова, Героев Брестской крепости, а также улицу газеты "Луганская правда", - говорится в сообщении.
"Лугасквода" приносит извинения за доставленные временные неудобства.
27 февраля — Луганск

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