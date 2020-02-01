"Лугансквода" из-за ремонта прекратила подачу воды в центральной части столицы ЛНР

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта водовода прекратило подачу воды жителям центральной части Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 200 мм по улице Оборонной Луганска 27 февраля с 9.30 ориентировочно до 18.00 перекрыта подача воды в кварталы Димитрова, Героев Брестской крепости, а также улицу газеты "Луганская правда", - говорится в сообщении.

"Лугасквода" приносит извинения за доставленные временные неудобства.

27 февраля — Луганск