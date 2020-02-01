Проект "Волонтер" передал помощь защитникам ЛНР и их семьям из Свердловска и Первомайска (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" оказали гуманитарную помощь защитникам ЛНР и их семьям, проживающим в Свердловске и Первомайске. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Продуктовые наборы были переданы защитниками Республики, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также семьям погибших военнослужащих Народной милиции ЛНР."Сегодня не оставили без внимания наших защитников, получивших ранения разной степени тяжести, а также членов семей погибших военнослужащих. Мы в очередной раз выражаем благодарность проекту за участие в жизни нуждающихся первомайцев", – отметила руководитель исполкома Первомайского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анжелика Левицкая."Потеря родного человека – это большое горе, но ваши близкие погибли за то, чтобы их дети и все граждане ЛНР жили в мире и спокойствии. Мы гордимся вашими близкими и благодарны им", – обратилась к членам семей погибших защитников ЛНР помощник координатора проекта "Волонтер" Анастасия Дробязкина.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.27 февраля — Луганск