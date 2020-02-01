Одаренные дети Перевальского района получили награды от главы администрации (ФОТО)

Глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов провел пятый в этом году официальный торжественный прием одаренных детей региона. Об этом сообщили в районной администрации.Открывая мероприятие, Михайлов поблагодарил родителей и наставников представителей молодого поколения Перевальщины, благодаря поддержке достигших высот в различных направлениях.Первыми получали благодарственные письма и подарки победители и призеры районных олимпиад по учебным предметам. Отдельно были отмечены обучающиеся, которые отстояли честь района и стали призерами республиканской олимпиады: обучающийся девятого класса Чернухинской средней школы №22 Владислав Сотник, обущающийся 11 класса Артемовской средней школы №8 Владислав Зубко, а также девятиклассница Артемовской гимназии №7 Виктория Федорук."После овации получали самые трудолюбивые дети, которые летом 2019 года работали в составе молодежных трудовых отрядов (МТО). Силами бойцов трудовых отрядов были облагорожены улицы, памятные места, аллеи и скверы района", - рассказали в администрации.В своей презентации-выступлении ребята поделились опытом работы и агитировали сверстников вступать в ряды МТО.Кроме того, главой региона были отмечены участники хореографического коллектива "Задоринки", которые принимали участие в различных праздничных программах, фестивалях, концертах и конкурсах как в ЛНР, так и за ее пределами.27 февраля — Луганск