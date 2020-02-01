Четыре бойца ВСУ дезертировали из зоны "ООС" с начала недели – Народная милиция

Четыре киевских силовика дезертировали из зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с начала этой недели. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации источника в военной службе правопорядка, только с начала текущей недели в зоне ответственности ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" самовольно оставили расположения своих подразделений четверо украинских военнослужащих", - сообщил Филипоненко.

"Сержант Коренко оставил позиции 46-й бригады в районе населенного пункта Болотенное, прихватив с собой автомат АК-74 с боекомплектом. Местонахождение беглеца не известно, командование бригады организовало поиски. Недавно прибывший в расположение 93-й бригады лейтенант Куцопенко вступил в конфликт с командиром роты, в результате чего молодой офицер решил покинуть место службы. Еще двое военнослужащих 72-й бригады ВСУ дезертировали по причине невыносимых бытовых условий и постоянных издевательств со стороны командования", - уточнил офицер пресс-службы.

Он подчеркнул, что подобная статистика является результатом непрофессиональной деятельности командиров ВСУ и отсутствия контроля за подчиненным личным составом.

Ранее Филипоненко сообщал, что более 800 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 февраля — Луганск