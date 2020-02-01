ВСУ разместили бронетехнику и зенитку в жилмассивах зоны "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетехнику и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) в жилых массивах зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В зоне ответственности 72-й бригады отмечено нахождение танка Т-64 в одном из частных дворов населенного пункта Рубежное", - рассказал он.

В Новоахтырке ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор", а во дворе жилого дома в Орехово киевские силовики замаскировали БТР-80.

"В жилом квартале населенного пункта Мирная Долина боевики 93-й бригады разместили боевую машину пехоты", - добавил Филипоненко.

Офицер пресс-службы отметил, что данные факты также подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 февраля — Луганск