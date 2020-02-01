Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С наступлением весны россиянам надо быть готовыми к новым изменениям. Нас ждут, в частности, особые правила технического осмотра машин, чей возраст превышает 30 лет; будет разрешён провоз на территорию страны незарегистрированных лекарств при условии необходимости их применения для пациентов; а также появится так называемый гонорар успеха в работе адвокатов. Что ещё? Подробности — в материале NEWS.ru.Техосмотр для старых автомобилейС 1 марта вступает в силу новый ГОСТ, утверждённый Росстандартом, согласно которому старые и ретроавтомобили будут проходить специальную экспертизу для получения паспорта транспортного средства. Ожидается, что такие правила коснутся машин старше 30 лет. Экспертами будут проверяться общее техсостояние, двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние и интерьер.В случае если будет обнаружено множество отклонений от заводского выпуска, то такое ТС классическим не признают и техпаспорт не выдадут. При этом владелец может устранить все недочёты и пройти осмотр автомобиля повторно.Ввоз незарегистрированных лекарствС 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующий вердикт выносит специальная врачебная комиссия.По мнению экспертов, эти шаги государства повысят доступность для россиян определённых импортных лекарств.Разрешение будет действовать до 1 января 2024 года.Правительство должно было определить порядок ввоза препаратов, а Минздрав — утвердить перечень соответствующих заболеваний.Ранее на уровне закона данное положение зафиксировано не было.Принудительное лечениеПравительство РФ поручило МВД и Минюсту до 1 марта проработать предложения, связанные с профилактикой правонарушений. Речь идёт об инициативе по направлению на принудительное лечение граждан, совершавших неоднократно правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.В кабмине считают, что это позволит снизить объёмы злоупотребления выпивкой и улучшить ситуацию с профилактикой нарушений.В дальнейшем данное предложение может войти в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.Направлять на обязательное лечение получат право суды.Поправки в Конституцию РФСрок рассмотрения предлагаемых поправок в Конституцию России продлён до 2 марта. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря продлению срока появится возможность подготовиться к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в основной закон страны во втором чтении. Предполагается, что оно состоится 10 марта.Срок представления поправок ко второму чтению продлевался из-за огромного числа предложений о внесении изменений в Конституцию, которые поступали от представителей политических и общественных организаций, а также простых граждан. Всего было предложено свыше 500 поправок.Работа адвокатовИзменения, затрагивающие вопросы регулирования адвокатской деятельности и адвокатуры, вступят в силу с 1 марта. Предусматривается возможность включения в соглашения об оказании юридической помощи условия, согласно которому размер выплаты вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом помощи. Исключение — юридическая помощь по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.Кроме того, появится возможность приостановления статуса адвоката по личным обстоятельствам на основании заявления.Оплата покупокФормат кассовых чеков с 1 марта существенно поменяется — ФНС России вносит изменения в фискальные документы. Большинство поправок касаются реквизитов бумажного кассового чека — рядом с наименованием маркированного товара появится буква «М». Однако в электронном чеке будет отображаться только код маркировки.Обязательному клишированию подлежат алкоголь, табак, меховые изделия. Изменения распространятся вскоре и на одежду, обувь, а также лекарства.Пошлина на экспорт нефтиПошлина на экспорт нефти из России с 1 марта понизится на $11,6, до $66,9 за 1 тонну с $78,5 в феврале.При этом денежный сбор на высоковязкую нефть уменьшится до $6,6 с $7,8, на светлые нефтепродукты и масла — до $20, на тёмные — до $66,9.По информации Минфина, пошлина на экспорт товарного бензина составит $20, прямогонного (нафта) — $36,7.Денежная плата на сжиженный газ останется на нулевом уровне, а на кокс — уменьшится до $4,3 с $5,1.Михаил Измайло