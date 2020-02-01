Возле Славянска задержали браконьеров с 300 кг рыбы
Двое браконьеров с 300-килограммовым уловом рыбы были задержаны на Маяцком водохранилище в Славянском районе 26 февраля.Об этом сообщает пресс-служба Донецкого рыбоохранного патруля.
Вчера вблизи с. Дмитровка сотрудники рыбоохранного патруля выявили двух граждан, которые осуществляли вылов рыбы из резиновой лодки запрещенными орудиями — четырьмя жилковыми сетями. В результате незаконных действий нарушителям удалось поймать 134 экз. толстолобика и 2 экз. карпа общим весом 300 кг.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 34 782 гривни.
На виновных лиц оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно выловленные водные биоресурсы изъяты до решения суда.
Расчет за незаконное добывание водных биоресурсов осуществлялся в соответствии с постановлением КМУ «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов». Так, компенсация за одну незаконно выловленную особь карпа составляет 306 гривен, толстолобика — 255 гривен. Новости Региона - Сегодня, 13:56 72
Вчера вблизи с. Дмитровка сотрудники рыбоохранного патруля выявили двух граждан, которые осуществляли вылов рыбы из резиновой лодки запрещенными орудиями — четырьмя жилковыми сетями. В результате незаконных действий нарушителям удалось поймать 134 экз. толстолобика и 2 экз. карпа общим весом 300 кг.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 34 782 гривни.
На виновных лиц оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно выловленные водные биоресурсы изъяты до решения суда.
Расчет за незаконное добывание водных биоресурсов осуществлялся в соответствии с постановлением КМУ «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов». Так, компенсация за одну незаконно выловленную особь карпа составляет 306 гривен, толстолобика — 255 гривен. Новости Региона - Сегодня, 13:56 72
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