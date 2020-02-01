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В Луганской области начали ремонтировать дорогу

verter Сегодня, 14:300Новости
В Луганской области начали ремонтировать дорогу
В 17 областях Украины стартовала «большая стройка» дорог. Сейчас проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия и так далее.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, на Луганщине работы стартовали на дороге Н-26 «Чугуев — Меловое» (через г. Старобельск), на участке км 148 + 000 — км 158 + 000. Дорожный участок восстанавливается за счет государственного бюджета.

Напомним, что дорога Н-26 — это автомобильная дорога национального значения. Начинается она в Чугуеве Харьковской области, проходит через Сватово, Мостки, Калмыковку, Подгоровку, Старобельск, Беловодск, и заканчивается в Меловом, на границе с Россией. Новости Региона - Сегодня, 13:44 126

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