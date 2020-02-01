Гайдай поручил обеспечить дежурство «скорых» на пунктах пропуска
Сегодня, 27 февраля, в Луганской облгосадминистрации состоялось совещание по предотвращению занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА
«НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАНО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ И ПОДОЗРЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. НИКТО НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЕРВАЦИИ НА ВРЕМЯ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА. ВПРОЧЕМ, ЛУГАНЩИНА ГОТОВИТСЯ К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ, — ОТМЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ. — МЫ БУДЕМ БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ».
Он поручил в течение суток обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи на контрольных пунктах, которые сейчас действуют в области — в Станице Луганской, Меловом, Просяном, Танюшевке.
Также глава Луганской области передал сегодня пограничникам дополнительные бесконтактные инфракрасные термометры для усиления проведения температурного контроля людей, пересекающих пункты пропуска. Еще одна партия таких термометров поступит в ближайшее время.
Заявки о потребностях медицинских учреждений Луганщины в средствах индивидуальной защиты уже направлены в Министерство здравоохранения Украины, аналогичную информацию направлено и в Правительство.
Сергей Гайдай поручил повысить уровень осведомленности людей по предупреждению коронавируса: «Каждый должен знать о самых распространенных профилактических мероприятиях и признаках первых симптомов. Это наша с вами безопасность «
Напомним, что в области определена госпитальная база для оказания медицинской помощи лицам в случае подтверждения диагноза.
Это инфекционное отделение Рубежанской городской больницы и Луганская областная детская клиническая больница. Резервные — инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске. Новости Региона - Сегодня, 13:30 129
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА
«НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ПОКА НЕ ЗАФИКСИРОВАНО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ И ПОДОЗРЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. НИКТО НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЕРВАЦИИ НА ВРЕМЯ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА. ВПРОЧЕМ, ЛУГАНЩИНА ГОТОВИТСЯ К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ, — ОТМЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ. — МЫ БУДЕМ БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ».
Он поручил в течение суток обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи на контрольных пунктах, которые сейчас действуют в области — в Станице Луганской, Меловом, Просяном, Танюшевке.
Также глава Луганской области передал сегодня пограничникам дополнительные бесконтактные инфракрасные термометры для усиления проведения температурного контроля людей, пересекающих пункты пропуска. Еще одна партия таких термометров поступит в ближайшее время.
Заявки о потребностях медицинских учреждений Луганщины в средствах индивидуальной защиты уже направлены в Министерство здравоохранения Украины, аналогичную информацию направлено и в Правительство.
Сергей Гайдай поручил повысить уровень осведомленности людей по предупреждению коронавируса: «Каждый должен знать о самых распространенных профилактических мероприятиях и признаках первых симптомов. Это наша с вами безопасность «
Напомним, что в области определена госпитальная база для оказания медицинской помощи лицам в случае подтверждения диагноза.
Это инфекционное отделение Рубежанской городской больницы и Луганская областная детская клиническая больница. Резервные — инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске. Новости Региона - Сегодня, 13:30 129
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