В СНБО определили возрастную категорию, которой COVID-2019 почти не грозит



«По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних — соответственно 0,3%, для 50-59-летних — 1 3%, для 60-69-летних — 3,4%, для 70-79-летних — 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", — говорится в сообщении.

В зоне риска находятся также люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Новости в Мире - Сегодня, 13:14 247 Наименьшие риски в случае заболевания COVID-2019 имеет возрастная категория от 10 до 39 лет, наибольшие — 80+. Об этом свидетельствуют данные Главного ситуационного центра при Совете нацбезопасности и обороны, который в круглосуточном режиме проводит мониторинг ситуации по распространению коронавируса COVID-2019 в мире, — сообщает сайт СНБО.«По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних — соответственно 0,3%, для 50-59-летних — 1 3%, для 60-69-летних — 3,4%, для 70-79-летних — 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", — говорится в сообщении.В зоне риска находятся также люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.Новости в Мире - Сегодня, 13:14 247

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