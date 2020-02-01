Аграрии ЛНР в 2019 году приобрели 81 единицу сельхозтехники на 233 млн руб. – Минсельхоз

Аграрии ЛНР в 2019 году в рамках работ по обновлению машинно-тракторного парка приобрели 81 единицу сельскохозяйственной техники более чем на 233 млн руб. Об этом в ходе научно-практической конференции "Подготовка к проведению весенне-полевых работ в 2020 году", прошедшей в Луганском национальном аграрном университете (ЛНАУ), сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько."В 2019 году приобретена 81 единица сельскохозяйственной техники, включая 10 единиц лизинговых комбайнов, общей стоимостью более чем на 233 миллиона рублей", - рассказал он.Напомним, тогда еще Совет министров ЛНР своим постановлением определил государственное унитарное предприятие (ГУП) "Аграрный фонд" лизингодателем сельскохозяйственной техники в Республике.Ранее Пронько сообщал, что ГУП "Аграрный фонд" в тестовом режиме начнет предоставлять аграриям технику в лизинг сроком на пять лет.Министр заявлял, что ЛНР продолжит программы лизинга, форвардных закупок и кредитования аграриев в 2020 году.27 февраля — Луганск