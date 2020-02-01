Правительство ЛНР утвердило порядок перевода земель из одной категории в другую

Правительство ЛНР приняло постановление, которым утвердило временный порядок перевода земельных участков из одной категории в другую. Об этом сообщили в Государственном комитете по земельным отношениям ЛНР.

"Временным порядком определена процедура осуществления перевода земельных участков, находящихся в государственной собственности Луганской Народной Республики, из состава земель одной категории в другую, определения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, подлежащих возмещению вследствие перевода земельных участков, находящихся в государственной собственности Луганской Народной Республики, из одной категории в другую", - говорится в сообщении.

Перевод земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в случаях, связанных с:

- консервацией земель;

- созданием особо охраняемых территорий и объектов;

- размещением промышленных объектов на земельных участках, которые относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и не отнесены к сельскохозяйственным угодьям, или нормативная денежная оценка сельскохозяйственных угодий не превышает средний уровень нормативной денежной оценки соответствующих сельскохозяйственных угодий на территории ЛНР в целом (при наличии проекта рекультивации таких земель и отсутствии иных вариантов размещения таких объектов);

- включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда;

- обеспечением обороны Луганской Народной Республики и ее безопасности при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- добычей полезных ископаемых при наличии проекта рекультивации таких земель и отсутствии иных вариантов размещения таких объектов;

- размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения таких объектов;

- строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемого на период осуществления строительства линейных объектов за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством ЛНР.

"До отмены военного положения на территории ЛНР с целью обеспечения продовольственной безопасности ЛНР не допускается перевод земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения (земель сельскохозяйственных угодий – пашни) в другую категорию за исключением обеспечения обороны Луганской Народной Республики (при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов)", - добавили в Госкомземе.

27 февраля — Луганск