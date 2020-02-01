Аграрии подготовили к посевной кампании 85% тракторов и 90% почвообрабатывающей техники

Аграрии ЛНР подготовили к проведению весенне-полевых работ 85% тракторов и 90% почвообрабатывающей и посевной техники. Об этом в ходе научно-практической конференции "Подготовка к проведению весенне-полевых работ в 2020 году", прошедшей в Луганском национальном аграрном университете (ЛНАУ), сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько."На сегодня к выходу в поле подготовлено более 85% тракторов, 90% почвообрабатывающей и посевной техники", - рассказал он."В весенней посевной кампании будет задействовано более 1400 тракторов и агрегатов, что позволит при благоприятных климатических условиях, работая в две смены, посеять ранние зерновые культуры за шесть дней, подсолнечник – за девять дней, кукурузу – за шесть дней", - уточнил министр.Ранее сегодня председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов сообщал, что подготовка к весенней посевной кампании в ЛНР идет в штатном режиме, а обеспечение продовольственной безопасности является одной из основных целей Республики.В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР сообщали, что государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Аграрный фонд" в соответствии с постановлением Правительства Республики начало сбор заявок на обеспечение сельхозтоваропроизводителей ЛНР товарно-материальными ценностями для проведения весенних полевых работ.27 февраля — Луганск