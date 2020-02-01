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Проект "Волонтер" передал помощь семьям погибших защитников ЛНР из Перевальского района

Sergey Сегодня, 16:4527Новости
Проект "Волонтер" передал помощь семьям погибших защитников ЛНР из Перевальского района


Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь семьям погибших защитников ЛНР, проживающим в Перевальском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ОД.
Также помощь получили военнослужащие, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Всего в рамках гуманитарной акции было передано 30 продуктовых наборов.
"Для нас очень важно, что вы нас помните и не забываете", – отметил получатель помощи, житель Зоринска Сергей Прокопенко.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
27 февраля — Луганск

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