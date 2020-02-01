МКСМ ЛНР разрабатывает целевую программу пополнения библиотечных фондов (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦВстреча руководителей государственных библиотек ЛНР "Библиотеки Республики: взгляд в будущее" состоялась в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке (ЛРУНБ) имени Максима Горького. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие было посвящено итогам деятельности библиотек Республики за 2019 год, определению стратегии и перспектив их развития, а также направлено на обсуждение проблемных вопросов, касающихся деятельности библиотек в современных социально-экономических условиях, обмену опытом по вопросам интеграции в культурное пространство Российской Федерации."Мы не просто пережили очередной год, но мы с вами завершили первую и очень непростую пятилетку нашей истории. Это говорит уже о многом, - отметила директор ЛРУНБ Наталья Расторгуева. - Почему-то история отечественного библиотечного дела сложилась так, что нам всю жизнь приходится доказывать свою необходимость и нужность обществу. Мы всю жизнь боремся с этим стереотипом о библиотеке как о чем-то архаичном, отживающем свой век. Мы пытаемся внедрить в массовое сознание тот факт, что библиотека – это уникальное учреждение, где человек может не только обучаться всю свою жизнь, но это учреждение, формирующее личность, патриота, гражданина и так далее".Главный специалист отдела искусств и художественного образования управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Валерия Ковинева подчеркнула, что на сегодня ведомство уделяет особое внимание поддержке библиотек Республик."Перед нами с вами стоит огромный вопрос – пополнение библиотечного фонда. На данный момент Министерством разрабатывается целевая программа пополнения библиотечных фондов", - сообщила она."Проведен мониторинг, и мы уже примерно понимаем то количество, тот качественный и количественный состав необходимой литературы. Мы планируем, что реализация этой программы пройдет в два этапа: первый этап – это пополнение библиотечных фондов той литературой, в которой у нас уже получился зазор; второй этап - это нахождение механизма, системы пополнения библиотечного фонда ежегодно", - пояснила главный специалист.Заместитель начальника управления культуры и туризма, начальник отдела искусств и художественного образования МКСМ ЛНР Сергей Рожков также призвал библиотекарей Республики популяризировать свою профессию среди молодого поколения."От лица Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР хотелось бы вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите. Как уже было сказано, мы подводим итоги за пять лет, действительно эта пятилетка расставила точки над "i": в каких направлениях нам нужно двигаться в большей степени, где-то что-то подтянуть, где-то что-то мы сделали уже хорошо", - сказал он.Кроме того, представитель МКСМ отметил значительный вклад библиотекарей в подготовку празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне."Я являюсь секретарем организационного комитета по подготовке ко Дню Победы и уже проводил анализ всех мероприятий, запланированных в 2020 году. Было приятно, что из трех тысяч мероприятий, которые подали все территории в совокупности, большая толика – это именно библиотеки. Мы понимаем, что все исторические, информационные данные заключены именно в ваших учреждениях и музейных учреждениях, поэтому отдельное спасибо за то, что вы уделяете данному великому празднику большое внимание", - добавил Рожков.Депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина подчеркнула, что в современном мире библиотека играет серьезную роль в формировании личности."Библиотека – это педагог, это тонкий психолог, это книговед, это историк, это литератор, это философ. Все соединено в этой профессии. Многие известные личности начинали свою деятельность с работы библиотекарем, - сказала она. - Еще сто лет назад библиотекарями шли работать в основном мужчины, потому что эта работа считалась уникальной и достаточно сложной. Сейчас, если мы вспомним эту деятельность 10-20-летней давности, сегодня на наши плечи ложится куда более серьезный груз. Мы живем в век цифровых технологий, еще накладывается отпечаток военной жизни, и достучаться до сердец, души молодого потенциального читателя очень сложно"."Но отдаю дань уважения вам как профессионалам, что, заходя в библиотеку, я вижу здесь детей, подростков, людей молодого поколения. Даже если сегодня придет один новый читатель, если он приведет с собой друга, пусть это будет маленькая капелька, но из этих капелек состоит море, которое закладывает интеллектуальный потенциал нашего будущего", - подчеркнула парламентарий.27 февраля — Луганск