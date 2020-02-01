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Жителей Луганска и области начали проверять на коронавирус на КПВВ

verter Сегодня, 17:1527Новости
Жителей Луганска и области начали проверять на коронавирус на КПВВ
Пограничники из состава операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе усилили меры контроля на контрольных пунктах въезда-выезда для недопущения распространения коронавируса.
По данным ведомства, на всех КПВВ вдоль линии разграничения вводится обязательная проверка температуры тела лиц, которые следуют с временно неподконтрольной территории.
Как рассказало командование операции Объединенных сил, проверки проводятся во всех пунктах пропуска. Выявлять людей с подозрительными симптомами поручено совместной команде пограничников и медработников. При выявлении лиц с повышенной температурой их будут отвозить в медучреждения. Новости Региона - Сегодня, 17:02 26

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