Жителей Луганска и области начали проверять на коронавирус на КПВВ



По данным ведомства, на всех КПВВ вдоль линии разграничения вводится обязательная проверка температуры тела лиц, которые следуют с временно неподконтрольной территории.

Как рассказало командование операции Объединенных сил, проверки проводятся во всех пунктах пропуска. Выявлять людей с подозрительными симптомами поручено совместной команде пограничников и медработников. При выявлении лиц с повышенной температурой их будут отвозить в медучреждения. Новости Региона - Сегодня, 17:02 26 Пограничники из состава операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе усилили меры контроля на контрольных пунктах въезда-выезда для недопущения распространения коронавируса.По данным ведомства, на всех КПВВ вдоль линии разграничения вводится обязательная проверка температуры тела лиц, которые следуют с временно неподконтрольной территории.Как рассказало командование операции Объединенных сил, проверки проводятся во всех пунктах пропуска. Выявлять людей с подозрительными симптомами поручено совместной команде пограничников и медработников. При выявлении лиц с повышенной температурой их будут отвозить в медучреждения. Новости Региона - Сегодня, 17:02 26

Метки: {keywords}