На Украине представили план по возвращению Донбасса

План по возвращению Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия "Голос", заявил один из лидеров партии, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает РИА Новости.По мнению членов партии, Минские соглашения по Донбассу не способствуют прекращению кровопролития. В этой связи "Голос" предлагает проект плана о реинтеграции Донбасса, созданного при участии независимых экспертов, волонтеров, специалистов по международным отношениям. В частности, план включает семь шагов, имеющих конкретные меры и сроки реализации. Первый пункт – долгосрочное прекращение огня, которое должно длиться не менее полугода."Для того, чтобы прекратить войну, не достаточно просто прекратить стрелять… Мы настаиваем на том, чтобы было долгосрочное прекращение огня на всей линии фронта на протяжении шести месяцев – это условие для любых дальнейших шагов. Украина ничего не должна дальше делать, пока мы не убедимся в способности другой стороны придерживаться этого базового условия", – заявил Рахманин.По его словам, вторым этапом станет создание 2,5 километровой демилитаризованной зоны, где будет работать международная полицейская миссия. В качестве третьего шага предусмотрено начало разоружения – вывод или ликвидация тяжелого вооружения."После этого можно будет договариваться об управлении оккупированными территориями на переходной период. Речь идет о создании временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ. Параллельно – полное разминирование", – отметил Рахманин.По мнению депутата Верховной рады, после полного вывода военного персонала должны прекратить существование ДНР и ЛНР, а власть и контроль за границей переданы временным международным структурам". Позднее они передадут полномочия украинским временным администрациям, и только не менее чем через год после возвращения неподконтрольных Киеву территорий должны состояться местные выборы.В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ДНР и ЛНР. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября того же года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на это, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" – России, Украины, Франции и Германии – состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подтвердили приверженность Минским соглашениям.Согласно документу, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех". Последний обмен удерживаемых лиц состоялся 29 декабря.