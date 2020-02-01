Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике 28 февраля
Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории Республики в течение суток 28 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"В течение суток 28 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
27 февраля — Луганск
"В течение суток 28 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
27 февраля — Луганск
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