ЛЦНТ и национальные общества Луганска провели праздник, посвященный Масленице (ФОТО)

Луганский центр народного творчества (ЛЦНТ) провел культурно-развлекательную программу, посвященную празднику Масленице. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Зрителями и участниками программы, организованной при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, стали представители национально-культурных обществ Луганска и учащиеся школ. Почетными гостями встречи стали депутат Народного Совета ЛНР Андрей Лицоев и начальник отела по делам религиозных организаций и духовности Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Инна Ширяева."Уходит зима, хоть она была в этом году и не лютая, мы встречаем весну. Сегодня у нас Масленица, разгуляй, наша душа всегда радовалась этим дням. А хорошее настроение – это значит хорошее впечатление о жизни!" - отметил, открывая мероприятие, директор учреждения, заслуженный работник культуры Украины Василий Яровой.Методисты центра в игровой форме рассказали об истории праздника, а также провели викторину на знание традиций масленичной недели. Представители национально-культурных обществ рассказали о традициях встречи весны в культуре их народов, исполнили песни и танцы.Завершился праздник широким застольем с блинами и традиционными блюдами народов, принявших участие в празднике.Лицоев отметил, что благодаря центру народного творчества, Луганщина сохранила "то, что, к сожалению, в мире сейчас не ценится, - дружбу народов"."Мы надеемся, что каждое из национальных обществ, которые у нас существуют, будут приглашать нас на свои праздники, точно так же, как проходит сегодня этот, и мы будем рады присутствовать на этих праздниках и поддерживать и поляков, и армян, и греков, и всех-всех-всех! Потому что наша земля объединяет всех!" – сказал депутат."У каждого свои традиции, свои национальные блюда, свои песни, свои танцы, но, самое главное, что мы вместе! А приход весны празднуется во всех национальностях по всему миру. Я всех поздравляю с началом весны, желаю всем крепкого здоровья, а главное – мира!" – добавила Ширяева.27 февраля — Луганск