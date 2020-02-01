"Лугансквода" из-за аварии 28 февраля прекратит водоснабжение части Лутугинского района

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" 28 февраля прекратит водоснабжение части Лутугинского района из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 400 мм, а также необходимостью проведения планово-предупредительного ремонта на скважинах Менчикуровского водозабора и энергохозяйстве Лутугинского производственного участка 28 февраля с 08.00 ориентировочно до 18.00 будет остановлена Лутугинская насосная станция второго подъема", - говорится в сообщении.

На время проведения работ без водоснабжения останутся Лутугино, поселки Георгиевка, Успенка и частично Роскошное.

По окончанию ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме.

В "Луганскводе" призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

27 февраля — Луганск