Милицию начали убивать раньше, чем майдановцев.

Украинское издание "Страна.ЮА" опубликовала материалы следствия посвященные убийству милиционеров и сотрудников "Беркута" во время государственного переворота.Как и было хорошо известно до этого, первыми начали убивать именно сотрудников правоохранительных органов. Для вменяемых это было очевидно еще в 2014 году, альтернативно одаренным это и в 2020-м непонятно.В распоряжении "Страны" оказались материалы экспертизы по делу расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.В частности - полный список правоохранителей, погибших с 18 по 20 февраля в центре Киева. С указанием времени ранения и обстоятельств.Мы уже публиковали список из почти тысячи раненых, покалеченных и побитых на Майдане милиционеров. Из них более двухсот - с огнестрельными ранениями.И еще 13 правоохранителей в эти три дня (с 18 по 20 февраля) - погибли.О них не вспомнил ни один из руководителей государства во время траурных мероприятий по случаю шестилетия расстрелов на Майдане.В распоряжении "Страны" попали материалы следствия с пофамильным списком убитых сотрудников МВД в период с 18 по 20 февраля.В этих материалах также указано время их гибели. И по ним видно, что 20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра. Тогда как первые майдановцы в этот день были убиты позже - начиная с 9 часов утра.В частности, именно в это время застрелили первую жертву того дня из лагеря протестующих - Георгия Арутюняна, который находился на Институтской - он был ранен в грудь и горло картечью из дробовика.Отметим, что это полностью совпадает с данными следствия, которые содержатся в подозрении одному из стрелков Майдана - Назару Юськевичу. Этот документ уже публиковала "Страна". В нем говорится, что Юськевич и его сообщники открыли огонь по милиции, чтобы спровоцировать ответные выстрелы и вызвать массовое кровопролитие, сорвав тем самым перемирие, о котором накануне вечером 19 февраля 2014 года договорились власть и оппозиция, ожидая приезда в Киев 20 февраля министров иностранных дел Франции Германии и Польши.Но утром 20 февраля начались массовые убийства на Майдане, что полностью деморализовало власть Януковича. Тогдашний президент в тот день фактически потерял контроль над Радой и утром 21 февраля подписал соглашение с оппозицией и вывел силы "беркута" и Внутренних войск из центра Киева.Но выступавшие с трибуны майдановцы (в частности, Парасюк) заявили, что не будут выполнять это соглашение. Оставшийся фактически без силовой защиты Янукович в тот день уехал из Киева. А на следующий день он был отстранен от власти Верховной Радой с мотивировкой, которая отсутстовала в Конституции ("в связи с самоустранением президента от исполнения конституционных обязанностей").И запустило этот процесс именно массовые расстрелы на Майдане, которые, 20 февраля, начались с гибели милиционеров.Публикуем пофамильный список убитых правоохранителей из материалов следственной экспертизы.1. Третьяк Максим Леонидович. 08.07.1993 года рождения 18.02.2014 приблизительно в 16 часов на улице Крещатик в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия двумя пулями калибра 9,18 мм вызвано огнестрельное слепое пулевое ранение лица и шеи, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 04.06.2014. №64/572 военнослужащий в/ч 3030 ВВ МВД Украины.2. Теплюк Иван Иванович. 20.01.1993 года рождения 18.02.2014 примерно в 16 часов на улице Крещатик в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия пулей калибра 9,18 мм. Огнестрельное слепое пулевое ранение шеи, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 16.04.2014 №565 (военнослужащий в/ч 3030 ВВ МВД Украины).3. Булитко Василий Витальевич. 07.05.1986 года рождения 18.02.2014 примерно в 20 часов на улице Институтской в городе вЂ‹вЂ‹Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия. Огнестрельное ранение головы, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 12.06.2014 №67 / 570 (милиционер ПМОП "Беркут" ГУМВД Украины в городе Киеве).4. Власенко Дмитрий Александрович, 23.02.1982 года рождения, 18.02.2014 примерно в 20 часов на улице Институтской в вЂ‹вЂ‹Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия пулей "Полева-6" 12 калибра вызвано огнестрельное ранение грудной клетки, от чего наступила смерть, заключение эксперта 11.04.2014 №60 / 571 (военнослужащий в / ч 3035 ВВ МВД Украины).5. Гончаров Виталий Иванович, 30.10.1986 года рождения, 18.02.2014 примерно в 20 часов на улице Институтской в вЂ‹вЂ‹Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия пулей "Полева- 6" 12 калибра вызвано огнестрельное ранение шеи, от чего наступила смерть, вывод эксперта от 21.03.2014 №573 (военнослужащий в/ч 4125 ВВ МВД Украины).6. Федюкин Андрей Васильевич, 05.02.1972 года рождения, 18.02.2014 приблизительно в 21:00 на улице Институтской в вЂ‹вЂ‹городе Киеве в результате выстрела неустановленного лица из охотничьего оружия пулей охотничьего патрона калибра 410 совершено слепое огнестрельное пулевое проникающее ранение грудной клетки, в результате чего наступила смерть, вывод эксперта от 06.03.2014 №577 (милиционер ПМОП "Беркут" ГУМВД Украины в АР Крым).7. Захарченко Виталий Николаевич, 07.01.1982 года, 18.02.2014 в период времени с 22 по 23 часов возле монумента Независимости на Майдане Независимости в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия пулей калибра 5.45x39 мм вызвано сквозное пулевое огнестрельное ранения живота с повреждением внутренних органов и тканей живота, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 01.07.2014 №750 (военнослужащий в/ч 3035 ВВ МВД Украины).8. Иваненко Алексей Николаевич, 22.03.1977 года, 18.02.2014 около 22 часов 30 минут на улице Институтской в вЂ‹вЂ‹Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия вызвано огнестрельное ранение шеи, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 07.05.2014 №578 (военнослужащий в/ч 3035 ВВ МВД Украины).9. Цвигун Сергей Витальевич, 18.02.1990 года рождения, 19.02.2014 примерно в 1:00 у здания Федерации профсоюзов Украины на улице Крещатик в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия вызвано проникающее сквозное огнестрельное ранение груди, от чего наступила смерть, вывод эксперта от 07.05.2014 №593 (милиционер ПМОП "Беркут" ГУМВД Украины в Запорожской области).10. Зубок Владимир Валерьевич, 18.05.1985 года рождения, 20.02.2014 примерно в 8:10 на Майдане Независимости в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия вызвано огнестрельное сквозное пулевое ранение груди и живота, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 15.04.2014 №606 (милиционер ПМОП "Беркут" ГУМВД Украины в городе Киеве).11. Спичак Сергей Сергеевич, 18.08.1979 года рождения, 20.02.2014 примерно в 8:10 возле Монумента Независимости на Майдане Независимости в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия вызвано сквозное пулевое огнестрельное ранение левого бедра и мошонки, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 22.04.2014 №532/2 (военнослужащий в/ч 3033 ВВ МВД Украины).12. Михайлович Сергей Александрович, 10.03.1989 года рождения, 20.02.2014 примерно в 8:20 на улице Крещатик в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия картечью диаметром 8,5 мм вызвано слепое проникающее огнестрельное ранение головы, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 31.03.2014 №522/2 (ПС ГУМВД Украины в городе Киеве).13. Симисюк Николай Николаевич, 25.05.1986 года рождения, 20.02.2014 примерно в 9:15 минут у Октябрьского дворца по ул. Институтской в вЂ‹вЂ‹Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия картечью диаметром 8,5 мм вызвано огнестрельное пулевое ранение в область лба, в результате чего наступила смерть, вывод эксперта от 11.03.2014 №605 (милиционер ПМОП "Беркут" ГУМВД Украины в городе Киеве).Кроме смертей на Майдане и около него в кровавые дни 18-20 февраля, происходили убийства правоохранителей и в другие дни.Так, 19 февраля на киевской Борщаговке из огнестрельного оружия убили двух сотрудников ГАИ Соломенского района: Петра Савицкого и Владимира Евтушка.В дни обострения в Киеве убийства происходили и в других городах. Во Львове на базе "Беркута" 20 февраля прогремел взрыв. После того, как удалось потушить пожар, нашли два трупа правоохранителей: Назара Мирки и Романа Кизика. Их раздавило рухнувшей от взрыва стеной.Еще раньше, 24 января, в Киеве убили инспектора Голосеевского РОВД Александа Ендржиевского. Ему выстрелили в голову.Происходили убийства и после Майдана. 2 марта на КПП "Быковня" в Киеве убили троих сотрудников ГАИ, забрав у них табельное оружие. Погибли инспекторы Сергей Рыгун, Игорь Мазур и Александр Куликовский. В убийстве последних правоохранители обвиняли представители радикальной майдановской организации "Белый молот"."Страна" - полностью здесьПодавляющее большинство исполнителей и все главные организаторы этой бойни (кроме Пашинского), по-прежнему гуляют на свободе.Борис Рожин