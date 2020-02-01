Треть украинцев выступает за право школьников обучаться на русском языке — опрос
Более 30% украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам право получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Отмечается, что 40% опрошенных выступают за то, чтобы предоставить право школьникам обучаться на русском языке в тех областях, где большинство населения этого желает.
33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины.
24% респондентов настаивают, что государство вовсе не должно обеспечивать права на обучение на русском языке.
Кроме того, 37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины, еще 31% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины, 28% респондентов — что государство не должно обеспечивать такого права.
Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 21 по 25 февраля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 1500 интервью, погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Новости Украины - Сегодня, 17:36 47
Отмечается, что 40% опрошенных выступают за то, чтобы предоставить право школьникам обучаться на русском языке в тех областях, где большинство населения этого желает.
33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины.
24% респондентов настаивают, что государство вовсе не должно обеспечивать права на обучение на русском языке.
Кроме того, 37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины, еще 31% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины, 28% респондентов — что государство не должно обеспечивать такого права.
Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 21 по 25 февраля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 1500 интервью, погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Новости Украины - Сегодня, 17:36 47
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