В Луганске заявили об отправке людей, приехавших из Китая, на 14-дневный карантин



«На территории Республики пребывают граждане, которые находились в Китае. Мы, не драматизируя ситуацию, действуем в соответствии с приказами Министерства здравоохранения. Данные граждане берутся под динамическое наблюдение с изоляцией и карантином на 14 дней. В этот период они обследуются, и, в случае, если у них не будет клинических проявлений, будут отрицательные результаты исследований, данные граждане смогут посещать коллективы и выходить на работу», — сказал Докашенко.

По его словам, врачи республики для обнаружения коронавируса используют метод исследования полимеразных цепных реакций.

Удобный город - Сегодня, 17:18 140 Люди, прибывающие на территорию Луганской области из Китая, проходят 14-дневный карантин. Об этом заявил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко, пишут СМИ.«На территории Республики пребывают граждане, которые находились в Китае. Мы, не драматизируя ситуацию, действуем в соответствии с приказами Министерства здравоохранения. Данные граждане берутся под динамическое наблюдение с изоляцией и карантином на 14 дней. В этот период они обследуются, и, в случае, если у них не будет клинических проявлений, будут отрицательные результаты исследований, данные граждане смогут посещать коллективы и выходить на работу», — сказал Докашенко.По его словам, врачи республики для обнаружения коронавируса используют метод исследования полимеразных цепных реакций.Удобный город - Сегодня, 17:18 140

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