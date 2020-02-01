Минобразования ЛНР наградило победителей республиканских конкурсов для учащихся (ФОТО)

Республиканский центр научно-технического творчества (РЦНТТ) вручил грамоты Министерства образования и науки ЛНР победителям республиканских конкурсов научно-технических работ, прошедших под девизом "Наследникам великих открытий новые прорывы совершать". Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.Итоги конкурсов, организованных РЦНТТ при поддержке Минобразования, подвели сегодня во время мероприятия "Защитников мы будем свято чтить и новые открытия творить", прошедшего в Республиканском центре развития образования.В церемонии награждения приняли участие победители конкурса учащейся молодежи по информационным технологиям "IT – старт", конкурса технических проектов "Идея – проект – решение", выставки-конкурса технического творчества "Путешествие в мир техники", советник уполномоченного по правам ребенка ЛНР Татьяна Щукина, председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов и ряд активистов общественных организаций."Победители республиканских конкурсов рассказали о своих достижениях в области информационных технологий, изобретательства и рационализаторства, моделирования и конструирования техники, после чего им и их наставникам организаторы вручили дипломы и благодарности Министерства образования и науки ЛНР", - сообщили в Минобразования.На награждении были презентованы такие работы-победители, как сайт к 75-летию Великой Победы, приспособление для экономии сжиженного газа автомобиля с применением ионов озона, технология "Катодная защита кузова автомобиля", модели космической техники и другие.Организаторы подчеркнули, что проведение таких мероприятий способствует развитию интереса к достижениям науки и техники, рационализаторству и изобретательству.27 февраля — Луганск