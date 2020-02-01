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Минобразования ЛНР наградило победителей республиканских конкурсов для учащихся (ФОТО)

Sergey Сегодня, 19:0021Новости
Минобразования ЛНР наградило победителей республиканских конкурсов для учащихся (ФОТО)








Минобразования ЛНР наградило победителей республиканских конкурсов для учащихся (ФОТО)










Минобразования ЛНР наградило победителей республиканских конкурсов для учащихся (ФОТО)


















Республиканский центр научно-технического творчества (РЦНТТ) вручил грамоты Министерства образования и науки ЛНР победителям республиканских конкурсов научно-технических работ, прошедших под девизом "Наследникам великих открытий новые прорывы совершать". Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
Итоги конкурсов, организованных РЦНТТ при поддержке Минобразования, подвели сегодня во время мероприятия "Защитников мы будем свято чтить и новые открытия творить", прошедшего в Республиканском центре развития образования.
В церемонии награждения приняли участие победители конкурса учащейся молодежи по информационным технологиям "IT – старт", конкурса технических проектов "Идея – проект – решение", выставки-конкурса технического творчества "Путешествие в мир техники", советник уполномоченного по правам ребенка ЛНР Татьяна Щукина, председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов и ряд активистов общественных организаций.
"Победители республиканских конкурсов рассказали о своих достижениях в области информационных технологий, изобретательства и рационализаторства, моделирования и конструирования техники, после чего им и их наставникам организаторы вручили дипломы и благодарности Министерства образования и науки ЛНР", - сообщили в Минобразования.
На награждении были презентованы такие работы-победители, как сайт к 75-летию Великой Победы, приспособление для экономии сжиженного газа автомобиля с применением ионов озона, технология "Катодная защита кузова автомобиля", модели космической техники и другие.
Организаторы подчеркнули, что проведение таких мероприятий способствует развитию интереса к достижениям науки и техники, рационализаторству и изобретательству.
27 февраля — Луганск

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