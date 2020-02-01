ОД "Мир Луганщине" проведет бесплатный показ художественного фильма в поселке Лотиково

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" 29 февраля проведут бесплатный показ художественного фильма для жителей поселка городского типа Лотиково Славяносербского района. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Для жителей поселка Лотиковопройдет показ художественного фильма "Т-34". Показ состоится в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине", – говорится в сообщении.Показ фильма состоитсяв Доме культуры "Комсомолец" по адресу:Руководитель Славяносербского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Антонина Гречишкина отметила, что это будет уже третий бесплатный показ на территории Славяносербского района в рамках проекта "Мир кино"."В январе юные зрители Славяносербска увидели мультфильм "Волки и овцы: ход свиней", а в начале февраля жители прифронтового поселка Фрунзе с удовольствием посмотрели картину "Движение вверх", – напомнила она."Для жителей малых населенных пунктов такие показы – это хорошая возможность разнообразить досуг. Считаю этот проект актуальным, так как зрители могут совершенно бесплатно посмотреть любимый фильм на широком экране, обсудить понравившиеся моменты и просто хорошо провести свободное время", – сказала общественница.Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках, Кировске, прифронтовом поселке Фрунзе Славяносербского района, Стаханове и Антраците.27 февраля — Луганск