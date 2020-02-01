Активисты ЛНР и РФ на тренинге обсудили организацию волонтерской деятельности (ФОТО)

Активисты Республики, представители организации "Боевое братство" из Москвы, а также участники добровольческого движения из Липецкой и Архангельской областей на тренинге обсудили организацию волонтерской деятельности и будущие совместные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР в рамках реализации интеграционных мероприятий между ЛНР и Российской Федерацией."Тренинг прошел в Молодежном интеграционном центре (МИЦ) в формате видеоконференции. Ее участниками стали представители организации "Боевое братство" из Москвы, добровольцы из Липецкой и Астраханской областей, активисты проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине", участники клуба военной подготовки "Доброволец" и волонтерского корпуса Луганска", – говорится в сообщении.В ходе видеоконференции координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова рассказала о его истории и деятельности. Добровольцы из России поделились своими наработками в подготовке и проведении массовых акций и мероприятий патриотической направленности."На тренинге обсуждались вопросы участия волонтеров и молодежи в организации и проведении мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, работы с ветеранами и сотрудничества активистов Республики с волонтерами Москвы и Республики Башкортостан. Кроме того, участники обсудили мероприятия, которые вскоре пройдут в ЛНР и России", – отметили в пресс-службе."Такая встреча очень полезна для волонтеров Республики. Нам есть чему научиться у добровольцев из России, ведь их система отличается от нашей. Мы тоже поделились с российскими коллегами своими наработками. Диалог прошел очень интересно, я считаю, что нужно чаще устраивать такие видеоконференции. Обмен опытом – это важная часть любой работы", – сказала участница мероприятия Анна Михайлова.27 февраля — Луганск