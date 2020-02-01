Профсоюз "Луганской телефонной компании" взял шефство над детьми-сиротами из Алмазной (ФОТО)

Профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Луганская телефонная компания" ("ЛТК") взяла шефство над восемью детьми-сиротами из Алмазной. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."Инициаторами этого доброго дела выступили администрация и профсоюзная организация центра связи №2 Стаханова. Первая встреча с подшефными, на которую были приглашены восемь детей-сирот и их опекуны, состоялась в городской администрации Алмазной", – говорится в сообщении.Участниками встречи стали начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Алмазной Виктор Шумилин, председатель профсоюзной организации ООО "Луганская телефонная компания", член Общественной палаты (ОП) ЛНР Наталья Приймак, главный менеджер по общим вопросам ООО "ЛТК" Андрей Херсонцев, начальник центра связи №2 Стаханова Леонид Бражко."Общение проходило в теплой дружеской обстановке. Дети были немножко стеснительны, но доброе отношение, сладкий стол и душевный разговор их раскрепостили. Мы расспросили ребят об их увлечениях, мечтах, о том, в чем они нуждаются. Дети несмело, но высказали свои просьбы и пожелания. Постараемся их исполнить. Мы пообещали ребятам, что представители профсоюзной организации "Луганской телефонной компании" обязательно еще не раз приедут к ним в гости", – рассказала Приймак.Она добавила, что представители ООО "ЛТК" уже пригласили детей поучаствовать в конкурсе рисунков по охране труда, который проводит Федерация профсоюзов ЛНР, а также в конкурсе ко Дню Победы."Когда пришло время расставаться, каждому ребенку был вручен продуктовый набор и конфеты. Ребята очень обрадовались неожиданным подаркам", – отметила общественница.27 февраля — Луганск