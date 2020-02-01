Житель Пионерского подорвался на мине, установленной нацбатами в 2014 году – Народная милиция

Житель села Пионерское погиб от взрыва противопехотной мины, установленной на берегу Северского Донца националистами из добровольческих батальонов в 2014 году. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям Республики. Помимо регулярных спланированных и целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, нередкими являются подрывы мирных жителей на оставленных и неразорвавшихся взрывоопасных предметах", - отметил он.

"Сегодня местный житель населенного пункта Пионерское, выполняя хозяйственные работы за территорией приусадебного участка на берегу реки Северский Донец, наступил на противопехотную мину ПМН-2, установленную украинскими добровольческими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий лета 2014 года", - сообщил Осадчий.

Он уточнил, что в результате подрыва на мине мирный житель получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью, от которых скончался.

"Еще один случай произошел сегодня в ДНР. На северо-западной окраине Донецка мирный житель лишился двух пальцев руки в результате взрыва неустановленного боеприпаса, который он нашел на приусадебном участке", - добавил Осадчий.

От имени командования Народной милиции он обратился ко всем гражданам с просьбой сохранять бдительность.

"При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту", - призвал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 февраля — Луганск