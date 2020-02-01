Бывший депутат Рады В«казакВ» Гаврилюк начал работать таксистом

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Экс-депутат Верховной рады и участник «евромайдана» Михаил Гаврилюк признался, что работает в Киеве таксистом.«Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому», – передает его слова «Страна.ua».Накануне в соцсетях сообщали, что заметили в такси в Киеве мужчину, похожего на Михаила Гаврилюка.В Раду нового созыва Гаврилюк не смог избраться, на выборах по своему округу в Киевской области он набрал всего 0,56%.При этом ранее сообщалось, что Гаврилюк смог разбогатеть после «евромайдана» и приобрел большой дом в Карпатах.Отметим, что Гаврилюк запомнился необычными предложениями – в частности, о том, что следует легализовать проституцию.