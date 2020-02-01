Синоптики прогнозируют 28 февраля в ЛНР до 8 градусов тепла и слабый дождь

Температура воздуха в ЛНР 28 февраля будет колебаться 1 до 8 градусов тепла, пройдет слабый дождь, местами ожидаются штормовые порывы ветра до 20 м/с. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 27 февраля до 21.00 28 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, слабые осадки, преимущественно в виде дождя, ночью и утром местами туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 3-8 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, днем – 6-8 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит плюс 1-3 градуса ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов тепла ночью до плюс 6-8 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 28 февраля зафиксировали в 1985 году – минус 23,7 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1990 году – плюс 13,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 28 февраля – 06.34, время захода – 18.38. Продолжительность светового дня составит 12 часов 04 минуты.

По предварительному прогнозу, 29 февраля – 1 марта существенных осадков не ожидается, температура воздуха незначительно понизится.

27 февраля — Луганск