Власти ФРГ советуют запастись продуктами на случай коронавирусного карантина

Список продуктов и вещей, которые необходимо иметь дома, если будет объявлена эпидемия коронавируса и последующий карантин, составило в ФРГ федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах.pixabay.comНемцам рекомендовано сделать следующие запасы: 20 литров питьевой воды, 3,5 кг крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса, 2,5 кг консервированных овощей и орехов, 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 кг молока и молочных продуктов, 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 кг жиров и растительного масла.Кроме того, в приемлемом количестве должны присутствовать сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение и шоколад. Именно такой объем продуктов обеспечивает потребности в 2200 ккал в день для взрослого человека в течение десяти дней.Также в обязательный домашний набор входят запас медикаментов, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки и средство для дезинфекции.По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 22.Александр Никитин